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10:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине ограничат движение автобусов
Из-за ухудшения погодных условий 9 января с 12.00 будет ограничено движение междугороднего автобусного сообщения по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск — Макаров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных маршрутах можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 722-795.
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