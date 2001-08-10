Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
9 января ожидается сильная метель и усиление ветра на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов, а также Южно-Сахалинска ожидаются сильные осадки, на востоке очень сильные. Лавиноопасно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Спасатели призывают жителей и гостей острова воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на время прохождения циклона. Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с прохождением сильной метели.
В администрации островных населенных пунктов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;
- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон спасения 112. Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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