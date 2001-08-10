Родителей южно-сахалинских выпускников приглашают на собрания, посвященные ЕГЭ

Департамент образования приглашают родителей (законных представителей) выпускников 9-11-х классов на муниципальные родительские собрания, посвященные подготовке и проведению государственной итоговой аттестации школьников в 2018 году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Собрания пройдут с 11 по 20 января. Каждому пришедшему родителю (законному представителю) будет выдана памятка с правилами проведения единого государственного экзамена в 2018 году. Также участники будут ознакомлены с порядком проведения государственной итоговой аттестации.

На все вопросы, интересующие родителей и обучающихся, ответят специалисты департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

Первые собрания пройдут в четверг, 11 января, во дворце детского (юношеского) творчества. В 18.00 приглашаются родители и выпускники 11-х классов следующих образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МАОУ «Восточная гимназия», МАОУ СОШ № 11, МБОУ «Кадетская школа», МБОУ СОШ № 30, МАОУ «Гимназия № 1» и МАОУ «Гимназия № 2».

А в 19.00 в ДД(Ю)Т специалисты департамента образования приглашают родителей и выпускников 9-х классов МБОУ СОШ № 5, МАОУ «Восточная гимназия», МАОУ СОШ № 11, МБОУ «Кадетская школа», МБОУ ООШ № 14.

Полный же график проведения муниципальных родительских собраний, посвященных итоговой аттестации 2018 года, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».