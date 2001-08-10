Сахалин и Курилы охватит циклон
По информации Сахалинского управления Росгидромета, с утра 10 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного, сильная метель, видимость менее 500м. На территории Северо-Курильского района – снег, метель, очень сильный ветер.
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС по Сахалинской области, ночью 10 января на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидается сильный снегопад и метель. Видимость менее 500м, сильный ветер. Лавинооопасно.
В администрации указанных населенных пунктов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле сахалинских спасательных служб.
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