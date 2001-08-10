Прокурор области и председатель общественной палаты проведут прием граждан

Прокурор Сахалинской области Рябов Николай Александрович и председатель общественной палаты Сахалинской области Иконников Владимир Юрьевич проведут совместный прием граждан.

Прием состоится 16 января с 10.00 до 13.00 по месту нахождения общественной палаты Сахалинской области: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39, корпус Б, офис 431.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Предварительная запись по приему граждан осуществляется в приемной граждан прокуратуры Сахалинской области до 15.01.2018 и по телефону: 43-87-56.