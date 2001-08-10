Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2018
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57,05|68,21|67,68
В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто

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