Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба по прохождению циклона. В связи со сложной погодной обстановкой веден режим чрезвычайной ситуации. В течение ночи на расчистке по основным магистралям работало 304 единицы техники. Однако сильный ветер и осадки осложнили ситуацию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Как доложил директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска» Александр Поликарпов в связи со сложной дорожной обстановкой закрыта дорога на Синегорск. Отсутствует проезд на трассах до Елочек, Дальнего, 16 км, на Ласточку, Новую Деревню, по ул. 1905 года. Заблокированными снегом проезды внутри населенных пунктов Березняки, Старорусское, Ключи, Хомутово, Луговое. Спецтехника работает в условиях ограниченной видимости. Автобусный парк пока не приступил к работе.

Всем автомобилистам настоятельно рекомендовано воздержаться от использования личного автотранспорта, чтобы дать возможность спецтехнике произвести расчистку. Занятия во всех школах города отменены как в первую, так и во вторую смену.