Из снежного плена у села Фирсово освободили 50 автомобилей

Мощный циклон накануне блокировал около 50 автомобилей на нескольких участках дороги у села Фирсово Долинского района. Путь им преградили заносы снега высотой до 3 метров. Спасательная операция продолжалась всю минувшую ночь, сейчас колонна направляется в сторону Южно-Сахалинска. Через сильную метель и переметы к автомобилистам пробились несколько групп спасателей. На место, где застряли транспортные средства, выехали начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов и Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Только для того, чтобы добраться из Южно-Сахалинска до машин, попавших в снежную ловушку, потребовалось около 6 часов. Спасателей, которые двигались на четырех автомобилях повышенной проходимости, сопровождала снегоуборочная техника. Периодически в условиях нулевой видимости и ураганного ветра ей приходилось останавливаться и расчищать трассу от переметов. По пути следования из снега вызволялись застрявшие автомобили, которые ехали с севера на юг острова.

- Метель нас застала в дороге, - рассказывает пассажирка одной из таких машин Тамара Усачева. - Вместе с мужем и двумя внучками возвращались из Углегорска в Южно-Сахалинск. Накануне утром, когда выехали, погода была прекрасная. Но к обеду она резко испортилась. Мы в это время проехали Взморье. Впереди застряла машина, образовался затор. В итоге надолго оказались в плену у снежной стихии.

Семью Усачевых пересадили в теплую «вахтовку». Медицинская помощь людям не понадобилась. Спасатели угостили их горячим чаем и покормили.

Всего в эту ночь сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова вызволили из снега более двух десятков легковых и грузовых машин, которые не смогли выбраться самостоятельно.

- Около 15 автомобилей, которые ехали в северном направлении, благополучно добрались до Взморья и пережидают там непогоду. Вскоре начнем пропуск колонны примерно из 50 машин на юг. Но регулярное движение автотранспорта на участках Стародубское – Макаров и Арсентьевка – Ильинское по-прежнему закрыто. Работает снегоуборочная техника, при этом расчищенные дороги в считанные минуты вновь заметает, - сообщил Денис Ильинов, начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Власти рассчитывают, что уже утром ситуация на участке автодороги от Стародубского до Взморья нормализуется и блокированная циклоном колонна автомобилей вернется в Южно-Сахалинск. Навстречу ей пойдет снегоуборочная техника.

Для пережидающих непогоду автомобилистов в селах Стародубское и Взморье организована работа пунктов временного размещения. Люди обеспечиваются водой, питанием и теплыми вещами.