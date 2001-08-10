«Cахалинэнерго» восстанавливает электроснабжение на острове

ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных мощным снежным циклоном. Как рассказали ТИА «Острова» в энергетической компании, в ликвидации последствий непогоды участвуют 11 оперативно-выездных бригад компании (31 человек) и 11 единиц техники.

По состоянию на 9:00 сегодняшнего дня обесточены Ёлочки, Чистоводное, Ожидаево, Озёрск, Зеленодольск. Частично отключены Ключи, Троицкое, Таранай, Дальнее, Макаров, Южно-Сахалинск (12 микрорайон, промзона, ул. Лесная, планировочный район Ново-Александровск, снт «Майское», дачный массив в районе Грушевого сада). Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой – сильным ветром и снегом.