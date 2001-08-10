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09:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Общественный транспорт возобновил работу в Южно-Сахалинске
Общественный транспорт обслуживает линии областного центра пока в минимальном количестве. На линиях находятся автобусы маршрутов №10, №3, №20, №19, №81, №67.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, автобусы продолжают выходить на линии по мере расчистке трасс. Готовятся — маршруты №4 и №18.
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