Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2018
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Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены
09:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Общественный транспорт возобновил работу в Южно-Сахалинске

Общественный транспорт обслуживает линии областного центра пока в  минимальном количестве. На линиях находятся автобусы маршрутов №10, №3, №20, №19, №81, №67.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, автобусы продолжают выходить на линии по мере расчистке трасс. Готовятся — маршруты №4 и №18.

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