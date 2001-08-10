Тихоокеанское
информационное агентство
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09:52, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В прокуратуре Макарова проведут прием граждан

18 января в прокуратуре Макарова, по адресу Школьная 46, проведут прием граждан. Граждане смогут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона.

- Принимать жителей будут первый заместитель прокурора Сахалинской области Минигораев Владимир Мунирович, заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области Царакаев Александр Владимирович, заместитель начальника УМВД России по Сахалинской области Переверзев Андрей Иванович, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Предварительная запись по приему граждан осуществляется до 16.01.2018 по месту нахождения прокуратуры и по телефону: 8 (42443) 5-02-89.

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