Электроснабжение пяти населенных пунктов восстановлено
ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.
В течение сегодняшнего дня было восстановлено электроснабжение ещё 5 населённых пунктов: Ёлочки, Чистоводное, Ожидаево, Зеленодольск, Ключи.
Частично обесточенными остаются город Макаров, Озёрск Корсаковского района, Дальнее и город Южно-Сахалинск (планировочный район Ново-Александровск, район 5 км, промзона, ул. Лесная, дачный массив в районе Грушевого сада, район Владимировки).
В настоящее время в ликвидации последствий циклона задействовано 11 аварийно-восстановительных бригад (31 человек) и 11 единиц техники. Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение к 17.00.
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