Мэр Южно-Сахалинска остался недоволен качеством расчистки подъездов

Сергей Надсадин раскритиковал работу ряда отраслевых структур администрации города, ответственных за расчистку внутриквартальных проездов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Так, специалисты не смогли по требованию мэра представить план-график сегодняшней уборки снега на этих территориях. По словам главы города, такая ситуация просто недопустима. Нерасчищенные внутриквартальные проезды мешают технике пробиваться во дворы.

В этой связи на заседании штаба было принято следующее решение: к уборке снега с внутриквартальных территорий необходимо привлекать управляющие компании, у которых есть своя техника. Режим ЧС, введенный в городе, позволяет муниципалитету в лице МКП «Завод стройматериалов им. Федотова» заключать прямые договоры с УК на данный вид работ.

Таким образом, управляющие компании получат дополнительную прибыль и смогут скорее приступить к исполнению своих прямых обязанностей - к расчистке дворов. На те внутриквартальные территории, где у УК нет своей техники, выйдут муниципальные машины.

- Наша задача сейчас - максимально сконцентрировать все имеющиеся ресурсы, наши и привлеченные, чтобы как можно быстрее очистить город от снега, - подчеркнул Сергей Надсадин.

По информации на 14.00 от МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» помощь в уборке снега с внутриквартальных территорий согласились оказать ЖЭУ-2 и ЖЭУ-6. С остальными УК ведется работа.