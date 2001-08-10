Мэр Южно-Сахалинска остался недоволен качеством расчистки подъездов
Сергей Надсадин раскритиковал работу ряда отраслевых структур администрации города, ответственных за расчистку внутриквартальных проездов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Так, специалисты не смогли по требованию мэра представить план-график сегодняшней уборки снега на этих территориях. По словам главы города, такая ситуация просто недопустима. Нерасчищенные внутриквартальные проезды мешают технике пробиваться во дворы.
В этой связи на заседании штаба было принято следующее решение: к уборке снега с внутриквартальных территорий необходимо привлекать управляющие компании, у которых есть своя техника. Режим ЧС, введенный в городе, позволяет муниципалитету в лице МКП «Завод стройматериалов им. Федотова» заключать прямые договоры с УК на данный вид работ.
Таким образом, управляющие компании получат дополнительную прибыль и смогут скорее приступить к исполнению своих прямых обязанностей - к расчистке дворов. На те внутриквартальные территории, где у УК нет своей техники, выйдут муниципальные машины.
- Наша задача сейчас - максимально сконцентрировать все имеющиеся ресурсы, наши и привлеченные, чтобы как можно быстрее очистить город от снега, - подчеркнул Сергей Надсадин.
По информации на 14.00 от МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» помощь в уборке снега с внутриквартальных территорий согласились оказать ЖЭУ-2 и ЖЭУ-6. С остальными УК ведется работа.
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