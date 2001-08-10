Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2018
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Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены
16:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Некоторые автодороги Сахалина снова открыты

В связи с улучшением погодных условий, открыто движение на участке некоторых автодорог для междугородних автобусов.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской облас­ти, это трассы: «Южно-Сахалинск-Корсаков», «Южно-Сахалинск-Невельск», «Южно-Сахалинск-Анива», «Южно-Сахалинск-Синегорск», «Южно-Сах­алинск - Холмск». 

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