56,87|67,88|67,68
16:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Некоторые автодороги Сахалина снова открыты
В связи с улучшением погодных условий, открыто движение на участке некоторых автодорог для междугородних автобусов.
Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, это трассы: «Южно-Сахалинск-Корсаков», «Южно-Сахалинск-Невельск», «Южно-Сахалинск-Анива», «Южно-Сахалинск-Синегорск», «Южно-Сахалинск - Холмск».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:54 9 Января В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»
- 10:08 9 Января На Сахалине ограничат движение автобусов
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
12:00 9 Января В Южно-Сахалинске пройдет концерт «Рождественские встречи»
10:35 11 Декабря Санитарные авто и «передвижные поликлиники» пополнили сахалинские больницы
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?