Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2018
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16:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Освобожденные из снежного плена автомобили прибыли в Южно-Сахалинск

Сегодня днём, 10 января, колонна из нескольких десятков автомобилей, высвобождённых из снежного плена, прибыла в Южно-Сахалинск.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в пути группу сопровождала снегоочистительная техника и спасатели. Медицинская помощь водителям и пассажирам не потребовалась.

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