В десяти районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность
11 января на участках Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Спасатели напоминают правила безопасности при попадании в лавину:
При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, многие из тех, кто попал в снежную лавину, выбираются самостоятельно.
Единый телефон спасения 112; телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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