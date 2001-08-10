Житель Тымовского заплатил 82 тысячи рублей, чтобы остаться «за рулем»
Житель Тымовского района оплатил задолженность по алиментам лишь из-за временного ограничения на пользование специальным правом в виде управления автотранспортом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Мужчина был обязан ежемесячно выплачивать 1/3 части своего дохода на содержание двоих несовершеннолетних детей, однако решение суда исполнял нерегулярно, в результате чего сумма задолженности по алиментам составила 82 тысячи рублей.
Так как проверка имущественного положения сахалинца показала, что официально он нигде не работал и ликвидного имущества не имел, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете должника. Данные меры не побудили неплательщика вспомнить о родительском долге, в связи с чем представитель закона в очередной раз вызвал его на прием и вручил безответственному отцу постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством.
Оказалось, что тымовчанин неофициально подрабатывает водителем, что и стало для него стимулом в кратчайшие сроки явиться в отдел судебных приставов и оплатить задолженность в полном объеме.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:54 9 Января В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»
- 10:08 9 Января На Сахалине ограничат движение автобусов
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
12:00 9 Января В Южно-Сахалинске пройдет концерт «Рождественские встречи»
10:35 11 Декабря Санитарные авто и «передвижные поликлиники» пополнили сахалинские больницы
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?