Житель Тымовского заплатил 82 тысячи рублей, чтобы остаться «за рулем»

Житель Тымовского района оплатил задолженность по алиментам лишь из-за временного ограничения на пользование специальным правом в виде управления автотранспортом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Мужчина был обязан ежемесячно выплачивать 1/3 части своего дохода на содержание двоих несовершеннолетних детей, однако решение суда исполнял нерегулярно, в результате чего сумма задолженности по алиментам составила 82 тысячи рублей.

Так как проверка имущественного положения сахалинца показала, что официально он нигде не работал и ликвидного имущества не имел, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете должника. Данные меры не побудили неплательщика вспомнить о родительском долге, в связи с чем представитель закона в очередной раз вызвал его на прием и вручил безответственному отцу постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством.

Оказалось, что тымовчанин неофициально подрабатывает водителем, что и стало для него стимулом в кратчайшие сроки явиться в отдел судебных приставов и оплатить задолженность в полном объеме.