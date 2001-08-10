300 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск

В расчистке Южно-Сахалинска участвует более трехсот единиц техники. Половина машин – большегрузные «Камазы». Они вывозят на полигоны собранный снег с городских улиц и проездов во дворы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Напомним, 9 и 10 января островной регион находился под воздействием первого циклона 2018 года. Он принес в южные районы Сахалина сильный снег, ветер с порывами более 20 метров в секунду. Сейчас погода на большей части территории области нормализовалась, ведется ликвидация последствий циклона. Возобновил работу аэропорт Южно-Сахалинска.

- С 17 часов 10 января выпускаем и принимаем самолеты, - доложил главе региона генеральный директор южно-сахалинского аэропорта Никита Полонский. – К утру 11 января будут выполнены задержанные межрегиональные и международные рейсы. Наверное, придется отложить рейсы местных авиалиний на Курилы, так там циклон еще не утих.

Продолжаются работы по расчистке Южно-Сахалинска. На городских улицах снегоуборочной технике мешают многочисленные автомобили, оставленные на проезжей части. Погрузчики и грузовики с трудом протискиваются между брошенными в снегу легковушками. Тем не менее, в центральной части города, а также селах Дальнем, Елочках, Октябрьском и планировочных районах «Ново-Александровск», «Луговое», «Хомутово» обеспечен проезд по основным магистралям.

- Следует в ближайшее время убрать снег с центральных улиц магистралей и внутриквартальных проездов, чтобы на него не наслаивались осадки, которые принесут новые циклоны, открыть движение в две полосы, - обозначил перед представителями городских властей задачу Олег Кожемяко. – Главный критерий оценки работы мэрии – не количество вывезенного снега, а очищенные улицы. Поэтому требуется принять ряд мер. Отладить контроль за работой грузовиков и снегоуборочной техники с помощью GPS-навигации. Разработать систему стимулирования водителей. В результате в ночное время, наиболее удобное для расчистки Южно-Сахалинска, будет в полной мере загружена техника, которая есть в распоряжении городских властей. А люди получат дополнительный заработок.