Более 14 тысяч рублей составит ежемесячная выплата для сахалинских нуждающихся семей

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах готовы к приему заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского капитала нуждающимся семьям. Размер выплаты в Сахалинской области составляет 14 тыс. 734 рубля.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском отделении ПФ России, в конце 2017 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Одной из таких мер является ежемесячная выплата из средств федерального материнского (семейного) капитала.

Право на такую льготу имеют семьи, у которых второй ребенок, дающий право на получение сертификата на маткапитал, рожден либо усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

Нуждающейся семьей признается та, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Подать заявление на установление выплаты из маткапитала можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения (усыновления) второго ребенка.

Обратим внимание, что если подать заявку в первые шесть месяцев после рождения (усыновления) ребенка, то выплата будет установлена с даты рождения (усыновления). Если обратиться позднее шести месяцев, то выплата устанавливается с даты обращения за ее назначением. Также необходимо подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона проживания – он равен прожиточному минимуму для детей, установленный в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.