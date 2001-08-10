«Горный воздух» готов принять гостей после циклона

Сахалинский комплекс «Горный воздух» готов к приему гостей после метели. Как сообщили в пресс-службе комплекса, вчера на горе весь день велась расчистка.

Сегодня для любителей горных лыж и сноубордов открыты трассы «Запад», «Юг», «Восток», «Юго-западный серпантин» и для фри-райда «Армейка», «Ски-кросс», «Динамо», «Семидесятка» и рукав «Спортивной».

Приезжающих кататься просят пользоваться парковками и соблюдать технику безопасности. 11 января комплекс работает до 21 часа.