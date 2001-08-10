В областном центре стартовал конкурс для талантливой молодежи
В Южно-Сахалинске стартовал молодежный конкурс «Лидер года-2018». Проект направлен на выявление, поддержку и профессиональное продвижение представителей активной, социально ответственной, талантливой молодежи.
Инициаторами выступили автономная некоммерческая организация «Лучшие идеи страны» при поддержке МБУ «Центр молодежных инициатив». Партнерами проекта стали правительство Сахалинской области, администрация Южно-Сахалинска и Сахалинский государственный университет.
Как рассказали ТИА «Острова» в центре молодежных инициатив, заявить о себе могут студенты, молодые специалисты, аспиранты, лидеры и руководители молодежных и детских общественных организаций, предприниматели в возрасте от 17 до 35 лет. Анкеты-заявки можно заполнить по ссылке до 31 января.
В рамках конкурса участников ждут тренинги с экспертами - представителями власти, бизнеса, общественных организаций и др. Участники пройдут обучение по программам развития лидерских качеств, командообразования и деловых коммуникаций, приемов эффективного публичного выступления. Также они получат опыт разработки социальных проектов по развитию городской среды, продвижения их в социальных сетях.
Самые активные участники получат шанс войти в кадровый резерв муниципальных органов самоуправления, а также пройти стажировку в крупных бизнес-структурах областного центра.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в рабочее время по телефонам 312-682 (доб. 7) и 312-682 (доб.3).
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