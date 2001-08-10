На тему топливного кризиса поговорили в Холмске

Топливный кризис начала января в Холмске стал отправной точкой для начала совместной работы муниципалитета с предпринимателями, ведущими топливный бизнес в округе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Первое рабочее совещание на эту тему состоялось сегодня, 11 января, при главе администрации Андрее Сухомесове. В обсуждении проблемы приняли участие первый заместитель мэра Юлия Рябинина, начальник управления экономики Евгений И, представитель ООО «Нефтегазснаб» Сергей Глянь и представитель АЗС «Миллер» Виталий Пилипенко.

Были обозначены основные направления, по которым в перспективе может строиться взаимодействие «заправщиков» и администрации для обеспечения бесперебойного снабжения жителей Холмска и района бензином и дизельным топливом. Следующее совещание, где будут рассмотрены уже конкретные предложения сторон, запланировано на 25 января.