Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2018
Сегодня 16:20
56,87|67,88|69,08
Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены
13:51, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На тему топливного кризиса поговорили в Холмске

Топливный кризис начала января в Холмске стал отправной точкой для начала совместной работы муниципалитета с предпринимателями, ведущими топливный бизнес в округе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Первое рабочее совещание на эту тему состоялось сегодня,  11 января, при главе администрации Андрее Сухомесове. В обсуждении проблемы приняли участие первый заместитель мэра Юлия Рябинина, начальник управления экономики Евгений И, представитель ООО «Нефтегазснаб» Сергей Глянь и представитель АЗС «Миллер» Виталий Пилипенко.

Были обозначены основные направления, по которым в перспективе может строиться взаимодействие «заправщиков» и администрации для обеспечения бесперебойного снабжения жителей Холмска и района бензином и дизельным топливом. Следующее совещание, где будут рассмотрены уже конкретные предложения сторон, запланировано на 25 января.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?