Гражданин Кыргызстана выплатит 300 тысяч штрафа за разжигание расовой вражды
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, гражданина республики Кыргызстан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что вечером 9 апреля 2017 года подсудимый на своей персональной странице «ВКонтакте» разместил видеоматериал, в котором слышны призывы к разжиганию вражды.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Осужденный вину в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.
Суд, с учетом всех обстоятельств дела, а также личности виновного, впервые привлеченного к уголовной ответственности, имеющего на иждивении пятерых малолетних детей, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
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