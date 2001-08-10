Недобросовестные управляющие компании Холмска понесут наказание

Прошедшие по Сахалинской области циклоны оказались хорошей проверкой для коммунальных и дорожных служб, управляющих компаний Холмска. И если улично-дорожная сеть в городе и сёлах округа расчищалась вовремя и качественно, то внутриквартальные проезды и дворы во многих микрорайонах до сих пор остаются в плену скопившихся снежных масс. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Активизируется работа административной комиссии, в круг полномочий которой входит проверка качества расчистки зданий на наличие наледи и сосулек. Мерами воздействия на нерадивых руководителей управляющих компаний, организаций, в чьи обязанности входит своевременная уборка и вывоз снега, очистка крыш от сосулек, станут составление протоколов и оформление предписаний.