Недобросовестные управляющие компании Холмска понесут наказание
Прошедшие по Сахалинской области циклоны оказались хорошей проверкой для коммунальных и дорожных служб, управляющих компаний Холмска. И если улично-дорожная сеть в городе и сёлах округа расчищалась вовремя и качественно, то внутриквартальные проезды и дворы во многих микрорайонах до сих пор остаются в плену скопившихся снежных масс. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Активизируется работа административной комиссии, в круг полномочий которой входит проверка качества расчистки зданий на наличие наледи и сосулек. Мерами воздействия на нерадивых руководителей управляющих компаний, организаций, в чьи обязанности входит своевременная уборка и вывоз снега, очистка крыш от сосулек, станут составление протоколов и оформление предписаний.
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