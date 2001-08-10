Долинский район получит новую спецтехнику
Для Долинского района купят дополнительную снегоуборочную технику. Такое решение принял Олег Кожемяко, посетивший сегодня с рабочей поездкой муниципалитет. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Обрушившийся на Сахалин мощный циклон значительно увеличил высоту снежного покрова на островах региона. На отдельных участках, например, между селами Стародубское и Взморье, где в снежном плену оказались десятки автомобилей, высота заносов достигала 3 метров. В круглосуточной расчистке межрайонных трасс и населенных пунктов были задействованы около 30 единиц техники. Однако и такого количества машин недостаточно, отмечают специалисты местной дорожной службы.
- Все основные магистральные направления в районе уже расчищены, обеспечен проезд к социально значимым объектам, в том числе школам, детским садам и медицинским учреждениям, - рассказал руководитель Долинского дорожного ремонтно-строительного управления Евгений Белов. - Снегоуборочная техника увеличивает ширину проезда на дорогах, начинается расчистка общественных пространств и внутриквартальных участков в городе Долинске и селах округа. Решаем вопросы по вывозу снега из населенных пунктов.
Губернатор Олег Кожемяко заверил, что областные власти помогут Долинскому району с приобретением техники. Это позволит сформировать снегоуборочные бригады, состоящие из грейдеров, комбинированных дорожных машин, фронтальных погрузчиков, роторов и самосвалов. Такие группы будут вести расчистку одновременно на многих участках, что поможет в целом усовершенствовать систему работы местной дорожной службы.
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