Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
С 5 часов утра 10 января портовый город расчищает 25 единиц техники, 8 в селах округа и на трассах между населенными пунктами. С улиц Корсакова вывезено более 3500 кубометров снега. В настоящее время управляющие компании города продолжают расчистку дворовых территорий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
За 12 часов метели в Корсакове выпало 7-19 мм осадков, местами – 20 мм и более. Максимальные порывы ветра достигали 17 м/с, в селе Новиково – 27 м/с.
Всего в состоянии готовности находились 31 бригада ремонтников, 59 единиц техники, 157 работников. Из них в расчистке дорог принимали участие 15 единиц техники и 25 дорожных рабочих. Помимо этого, для быстрого реагирования на возникновение сложных ситуаций была организована работа оперативного штаба.
Из-за погодных условий с 7 часов утра 10 января было прекращено междугороднее пассажирское сообщение в направлении Корсаков-Южно-Сахалинск, в 15 часов, после расчистки дорожного полотна, оно было восстановлено. Все объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме. 10 января проблемы с электроснабжением испытывало село Озерское. К трем часом дня ремонтная бригада МУП «Районные электрические сети» восстановила электроснабжение населенного пункта в полном объеме.
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