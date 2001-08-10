В Холмске обсудили ход реконструкции путепровода

Закрытие холмского путепровода по улице Советской на капитальный ремонт внесло в привычную организацию жизни горожан определённые трудности. Но иного способа обеспечить комфорт и безопасность проезда автомобильного транспорта через железнодорожные пути не было. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

12 января состоялась встреча главы муниципалитета Андрея Сухомесова и руководства «Службы единого заказчика» с подрядчиком ООО «Тенза», где дали оценку объемам выполненных работ.

На сегодняшний день выполнено 25% от общего плана, почти все заказанные на российских заводах конструкции будущего путепровода уже прибыли в Холмск. Проведена часть демонтажных работ, ведутся и другие подготовительные мероприятия.

Есть несколько проблемных вопросов, которые в ближайшее время будут решаться с руководством Сахалинского отделения ОАО «РЖД». Встречи заказчика и исполнителя работ по реконструкции путепровода решено проводить раз в месяц до завершения ремонта.