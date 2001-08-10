Областные власти намерены наказать недобросовестные УК Углегорска
Областные власти намерены добиться наказания для подрядчиков, установивших некачественные кровли в Углегорском районе. Деятельность таких компаний проверят правоохранители. Провести расследование предложил Олег Кожемяко, который посетил муниципальное образование с рабочей поездкой. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Напомним, в последние дни 2017 года Углегорский район оказался во власти разрушительного циклона. Скорость ветра здесь достигала ураганных значений. Разной степени повреждения получили кровли 42 жилых домов и социально значимых объектов. Наиболее сильно пострадали верхние части 18 многоэтажек на улицах Интернациональной и Мира в Шахтерске, а также - в Углегорске - по Приморской, Набережной, Красноармейской, Портовой, Блюхера, Войтинского, Речной, Бошняка и Капасина.
Кроме того, в райцентре частично лишились крыш поликлиника и баня, котельная №6, административное здание районной больницы. А в Шахтерске у поликлиники сильным ветром оторвало стропильную систему от шлакоблочного основания.
Работы по ликвидации последствий стихии продолжались в течение новогодних каникул, а также в последующие дни. Ведут их специально сформированные бригады строителей - в общей сложности – более 100 человек. По поручению Олега Кожемяко, координирует эту деятельность министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев. Уже практически завершен разбор поврежденных элементов зданий. Составлены графики восстановления крыш, выбраны подрядные организации, которые приступили к работам. Например, на поликлинике в Шахтерске ведется подготовка к монтажу нового железобетонного основания для крепления стропильной решетки. А в Углегорске уже восстановлена целостность двух кровель многоквартирных домов.
– По решению губернатора Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тысяч квадратных метров кровельного материала, около 3 тысяч «квадратов» уже завезено. Этого хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов, - рассказал исполняющий обязанности главы местной администрации Сергей Дорощук. – В полном объеме приобретен и пиломатериал – около 318 кубометров доски и бруса.
- Молодцы, что оперативно приступили к ремонту, потому что с целостной крышей в квартире значительно теплее, - рассказала жительница Александра Кравченко.
- Я считаю, что так и должно быть – поврежденные кровли должны восстанавливаться сразу после циклона, - считает еще один местный житель Евгений Гапонов.
Ознакомившись с ходом восстановительных работ в районе, губернатор дал им положительную оценку. Набранные темпы позволяют рассчитывать на то, что ремонт всех шатровых кровель завершится в установленные сроки - к 1 марта, отметил он.
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