Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет на Сахалине
13 января стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. Он продлится до 13 февраля. Планируется, что в интеллектуальных состязаниях по 16 общеобразовательным предметам примут участие около 500 старшеклассников Сахалинской области из 17 районов. В региональном этапе олимпиады принимают участие учащиеся, набравшие необходимое количество проходных баллов на муниципальном уровне. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования области.
- Попробовать свои силы в этой дисциплине планируют 58 островных школьников. Большое количество участников олимпиады также отмечено по таким предметам, как: экология, английский язык и биология. Эти предметы стали лидерами по количеству участников в этом году, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.
Победители и призеры, набравшие необходимое количество баллов на региональном этапе приглашаются на федеральные интеллектуальные состязания, которые состоятся в апреле-мае 2018 года в разных городах России.
Большая часть конкурсных испытаний будет проходить на базе Сахалинского государственного университета. Любой школьник старших классов может принять участие в открытом школьном этапе и, далее, двигаться по олимпийскому «лифту» с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап.
Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные олимпиады. Она проводится в течение учебного года и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители федерального этапа получают диплом, который соответствует 100 баллам на ЕГЭ по профилю олимпиады.
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