Новая котельная в Поронайске заработает весной
Новая котельная в Поронайске позволит увеличить объемы строительства жилья. На объекте сейчас идут пуско-наладочные работы. Ввод в строй котельной намечен до конца марта. А на полную мощность ее запустят с началом следующего отопительного сезона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Потребность в новом объекте энергетики возникла давно. Старая котельная № 2, которая должна была обеспечивать теплом четверть жителей города, а это три тысячи человек, и несколько социальных объектов, с задачей не справлялась. Два котла, установленные в 2007 году, требовали замены. Здание топливного склада, построенное в 1933 году, - в аварийном состоянии. Осложняли ситуацию и юридические неурядицы. Оборудование котельной было смонтировано в помещениях частной компании, которая ежегодно в судебном порядке взыскивала с муниципалитета за аренду по миллиону рублей. В итоге областные и районные власти приняли стратегическое решение – строить новую котельную мощностью 18,5 мегаватт. Проект прошел необходимые экспертизы. Стройка заняла около года.
- Сейчас идет глобальная подготовка к пуску объекта, - рассказал инженер Антон Ерошкин. - Оборудование котельной испытали на холостом ходу. Результаты положительные.
Работать новый объект коммунальной энергетики будет на буром угле, который гораздо дешевле черного, а также дизельного топлива.
- Проект предусматривает использование энергоэффективной технологии «кипящий слой», - сказал Дмитрий Зайцев, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. – Котельная будет сжигать меньше топлива и давать гораздо больше тепла. В итоге снизятся расходы муниципалитета, повысится надежность теплоснабжения жителей Поронайска. Новая котельная имеет запас мощности. Она может обеспечить теплом и существующие объекты, и жилые дома, которые будут возведены в ближайшие годы. А это значит, что в Поронайске открываются новые перспективы для жилищного строительства.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:54 9 Января В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»
16:15 10 Января Житель Долинска подозревается в педофилии
- 06:28 10 Января Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
Выбор редакции
- 13:49 Сегодня Новая котельная в Поронайске заработает весной
- 11:57 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет чемпионат Дальнего Востока по гимнастике
- 10:25 Сегодня В «Вишневом саду» горел двухэтажный жилой дом
- 16:11 Вчера Долинский район получит новую спецтехнику
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?