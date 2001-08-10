Новая котельная в Поронайске заработает весной

Новая котельная в Поронайске позволит увеличить объемы строительства жилья. На объекте сейчас идут пуско-наладочные работы. Ввод в строй котельной намечен до конца марта. А на полную мощность ее запустят с началом следующего отопительного сезона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Потребность в новом объекте энергетики возникла давно. Старая котельная № 2, которая должна была обеспечивать теплом четверть жителей города, а это три тысячи человек, и несколько социальных объектов, с задачей не справлялась. Два котла, установленные в 2007 году, требовали замены. Здание топливного склада, построенное в 1933 году, - в аварийном состоянии. Осложняли ситуацию и юридические неурядицы. Оборудование котельной было смонтировано в помещениях частной компании, которая ежегодно в судебном порядке взыскивала с муниципалитета за аренду по миллиону рублей. В итоге областные и районные власти приняли стратегическое решение – строить новую котельную мощностью 18,5 мегаватт. Проект прошел необходимые экспертизы. Стройка заняла около года.

- Сейчас идет глобальная подготовка к пуску объекта, - рассказал инженер Антон Ерошкин. - Оборудование котельной испытали на холостом ходу. Результаты положительные.

Работать новый объект коммунальной энергетики будет на буром угле, который гораздо дешевле черного, а также дизельного топлива.

- Проект предусматривает использование энергоэффективной технологии «кипящий слой», - сказал Дмитрий Зайцев, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. – Котельная будет сжигать меньше топлива и давать гораздо больше тепла. В итоге снизятся расходы муниципалитета, повысится надежность теплоснабжения жителей Поронайска. Новая котельная имеет запас мощности. Она может обеспечить теплом и существующие объекты, и жилые дома, которые будут возведены в ближайшие годы. А это значит, что в Поронайске открываются новые перспективы для жилищного строительства.