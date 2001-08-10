Стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток

Жителей Южно-Сахалинска 13 января приглашают на открытие катка на стадионе «Космос» в парке, которое состоится в рамках общероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Для гостей мероприятия в 18.00 начнутся показательные выступления фигуристов и хоккеистов. Все желающие смогут абсолютно бесплатно принять участие в специальных мастер-классах. На территории стадиона работает прокат лыж и коньков. Новый каток будет работать всю зиму. Вход свободный.

В этот же день в 13.00 на озере Верхнее пройдет спортивная эстафета для детей «Догоняй-ка». Юные горожане могут получить заряд бодрости и поучаствовать в подвижных играх и веселых конкурсах. Самые активные получат сладкие призы.