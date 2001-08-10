Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2018
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Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
15:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию

Пассажирская компания «Сахалин» сообщила об изменении в расписании маршрута «Южно-Сахалинск-Корсаков-Южно-Сахалинск». Теперь его время в пути составляет 1.33.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании «Сахалин», из областного центра поезд отправляется в 18 часов 30 минут и прибывает на станцию «Пять Углов» в 20.03. Обратно поезд тронется в 20:13 и прибудет в Южно-Сахалинск в 21.46. В 06.17 он отправляется с остановочного пункта «Пять Углов» и в Южно-Сахалинск прибывает в 07.50.

В выходные дни расписание также изменится. Более подробно с ним можно ознакомиться на сайте пассажирской компании. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии АО «ПКС» 8-800-234-19-11.

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