Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2018
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17:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене

Промышленный лов наваги начался на Сахалине. В первый день промысла три островных предприятия выловили порядка 90 тонн рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Реализацию свежемороженой наваги рыбодобывающие компании осуществляют ежегодно для обеспечения жителей острова, в том числе областного центра, доступной по цене рыбой.

В предстоящую субботу, 13 января, поронайский рыболовецкий колхоз «Дружба» доставит в островную столицу порядка 7 тонн свежемороженой наваги. Торговля будет осуществляться на ярмарочной площадке за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254) с 10.00. Цена за 1 кг рыбы составит 75 рублей.

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