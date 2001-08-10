Сахалинцы смогут восстановить потерянный СНИЛС через интернет
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) наносится на свидетельство обязательного пенсионного страхования – на «зеленую карточку ПФР», которую можно и потерять. Если случилась такая потеря, восстановить свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета — не составит труда для тех, у кого открыт «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Об этом ТИА «Острова» рассказали в сахалинском отделении Пенсионного фонда России.
В Личном кабинете на сайте организации запущен сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. Ключевые услуги также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.
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