Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2018
Сегодня 16:43
56,60|68,26|69,22
Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
09:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут восстановить потерянный СНИЛС через интернет

Сахалинцы смогут восстановить потерянный СНИЛС через интернет

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) наносится на свидетельство обязательного пенсионного страхования – на «зеленую карточку ПФР», которую можно и потерять. Если случилась такая потеря, восстановить свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета — не составит труда для тех, у кого открыт «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Об этом ТИА «Острова» рассказали в сахалинском отделении Пенсионного фонда России.

В Личном кабинете на сайте организации запущен сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.  Ключевые услуги также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?