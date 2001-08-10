В южно-сахалинском парке открылся самый крупный каток города

В областном центре открыт самый крупный муниципальный каток на открытом воздухе. Около 5 тысяч квадратных метров льда, прокат коньков и буфет - все это ждет любителей активного отдыха в городском парке ежедневно. Вход со своим инвентарем бесплатный. Об этом ТИА «Острвоа» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Спортивный праздник, состоявшийся сегодня по случаю старого Нового года и официального начала работы ледовой площадки, собрал свыше 500 южно-сахалинцев. Он вошел в число мероприятий, объединивших города России в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Ознакомиться с его афишей можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Гостей приветствовали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- В этом году катки есть почти во всех планировочных районах и селах городского округа, во многих микрорайонах. Все для активной сахалинской зимы, - отметил Сергей Надсадин.

Перед зрителями выступили с творческими номерами сахалинские вокалисты, прошли показательные выступления воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта «Кристалл» - победителей и призеров областных и межрегиональных соревнований, а также хоккеистов. Желающих впервые встать на коньки ждали мастер-классы от профессионалов. Гостей праздника угощали горячим чаем с ароматными пирожками.

Сегодня на территории Южно-Сахалинска открыты свыше 10 ледовых площадок, в том числе и по следующим адресам:

- Спортивный проезд, 15а,

- ул. Железнодорожная, 91а,

- ул. Украинская, 119,

- стадион «Медик»,

- ул. Авиационная, 74-б,

- ул. Комсомольская, 300;

- с.Санаторное, 9;

- с.Березняки, ул. Крайняя, 8а;

- п/р Хомутово, ул. Южная, 24;

- Дальнее ул. 1-я Московская, 27.

- Луговое ул. Дружбы, 71,

- Ново-Александровск ул. 30 лет Победы, 7.

На каких-то из указанных адресов сейчас ведется расчистка от снега в связи с прошедшим циклоном. На следующей неделе будет завершена заливка катка по адресу пр. Мира, 284 б. В ближайшие дни заработает ледовая площадка на ул.Украинская, 22.

Подчеркнем, что муниципальные катки рассчитаны не только для тренировок хоккейных дворовых команд, но также работают для всех желающих горожан. Вход на них бесплатный.