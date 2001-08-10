Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2018
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Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
10:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

1 февраля заканчивается прием заявлений на ЕГЭ

Для юношей и девушек, обучающихся в профессиональных образовательных организациях в настоящее время осуществляется приём заявлений на участие в едином государственном экзамене. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Подать заявление для участия в ЕГЭ в досрочный период (с 21 марта по 11 апреля) или в основной период (с 28 мая по 2 июля) необходимо до 1 февраля 2018 года. 

Выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций должны подать заявления в отдел образования по месту жительства. Выпускники средних общеобразовательных школ подают заявление в своем образовательном учреждении. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» с 9.00 до 17.00: 8(4242)46-59-60, 46-59-93.

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