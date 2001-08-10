Сахалин лидирует в продажах легального алкоголя по России

В Сахалинской области - самый высокий в стране уровень легальных продаж алкоголя. Такие данные обнародовали эксперты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, подведя итоги 2016 года и девяти месяцев 2017-го.

Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, по мнению Росалкогольрегулирования, в островном регионе нелегальные продажи алкоголя находятся на самом низком уровне в стране. Это достижение обусловлено, в частности, 100-процентным подключением розничных предприятий Сахалина и Курил, торгующих спиртными напитками, к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), которая прослеживает путь алкогольной продукции от производства до потребителя.

Как сообщила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко, с 2015 года и до настоящего времени на островах не зафиксировано ни одного случая смерти в результате случайного отравления алкоголем. Самые высокие показатели смертности от случайного отравления алкоголем за 9 месяцев 2017 года - в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Эти же округа, по данным Росалкогольрегулирования, отстают с внедрением ЕГАИС.