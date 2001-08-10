Сергей Надсадин потребовал от УК вывезти накопившийся во дворах снег

Сегодня утром мэр Южно-Сахалинска провел совещание с представителями отраслевых структур муниципалитета, ответственных за зимнее содержание улично-дорожной сети города и ликвидацию последствий циклона, прошедшего 10 января. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Надсадин потребовал подробные отчеты об объемах выполненных работ. Так, на сегодняшний день пробиты все основные улицы, внутриквартальные проезды. По сообщению представителей департамента городского хозяйства, в этих работах привлечена вся имеющаяся в городе техника. Причем, как муниципальная, так и частная.

Управляющие компании сейчас заняты расчисткой дворов. Еще на прошлой неделе им был обозначен срок завершения этих работ — 14 января. В минувшие выходные сотрудники управления общественной безопасности и контроля, жилищной инспекции, департамента городского хозяйства лично проинспектировали дворы каждой управляющей компании и ТСЖ, зарегистрированных в черте городского округа. И если дворы, в основном, прочищены, то самой острой проблемой остается вывоз снега. Скопление снежных масс вызывает недовольство горожан, которые в режиме реального времени присылают мэру фотографии своих дворов.

В этой связи Сергей Надсадин призвал усилить контроль со стороны ответственных служб за уборкой снега. Она должна быть завершена в течение ближайших трех дней. Сегодня уже вывозят снег со своих дворовых территорий ООО УК ЖЭУ-1, ООО УК ЖЭУ -3, ООО УК ЖЭУ-4, ООО УК ЖЭУ-7, ООО УК ЖЭУ-8, ООО УК ЖЭУ-9, ООО УК ЖЭУ 13, ООО УК ЖЭУ 14.

Напомним, что за несвоевременную уборку снега в зимний период штрафы для юридических лиц составляют от 15 до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 50 до 300 тыс. рублей.