В областном центре снова закрыли подпольное казино
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного заведения. На втором этаже здания по улице Крюкова они обнаружили помещение, в котором находились игровые автоматы и компьютерное оборудование с программным обеспечением для проведения азартных игр. Установили, что администратором незаконного игорного заведения является 31-летний гражданин.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, правоохранители изъяли: 16 игровых автоматов, 10 системных блоков с установленным на них программным обеспечением для проведения азартных игр, 10 мониторов, 2 сотовых телефона, 1 маршрутизатор, а также денежные средства в сумме около 70 тысяч рублей, банковскую карту и тетрадь с записями. Игровые автоматы и оборудование помещены на ответственное хранение.
В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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