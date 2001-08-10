В новом анивском инкубатории вывели более 12 тысяч цыплят

В новом инкубатории на сахалинской перепелиной ферме получен первый выводок – более 12 тысяч цыплят. В конце прошлого года на предприятии установили современное оборудование.

Как сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, 26 декабря в ячейки одного большого и двух малых инкубаторов были заложены яйца перепелов. А уже примерно через две недели появились цыплята.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Остров» расположено в Анивском районе. Оно выращивает перепелов, поставляя на продажу диетическую продукцию. Экологически чистые яйца и мясо этих птиц пользуются высоким спросом у островитян.

Благодаря субсидии из областного бюджета на ферме было создано производство на 100 тысяч перепелов, убойный цех и пункт дезинфекции транспорта. Инвестиции составили 80 миллионов рублей. 70 процентов суммы компенсировал региональный бюджет, остальное - собственные средства предпринимателей.

В феврале прошлого года хозяйство пережило пожар и оказалось на грани закрытия. Огонь уничтожил производственное помещение, погибло около 33 тысяч перепелов. Кризис был преодолен при поддержке областных властей. Маточное поголовье вскоре восстановили, в том числе и благодаря кормам, которыми на сумму 8 миллионов рублей помогло областное сельскохозяйственное ведомство. Сгоревший инкубаторий вмещал до 10 тысяч перепелиных яиц. Мощность нового втрое больше.

- Здесь созданы особые условия содержания: теплые полы и необходимая влажность, в течение первых пяти дней температура не опускается ниже 32 градусов, – отмечает Елизавета Андреева, ветеринарный врач.

Перепела, рассказывает она, – миниатюрные и самые скороспелые сельскохозяйственные птицы, которые отличаются высокой продуктивностью. От одной особи за год можно получить до 280 яиц. Цыплята появляются через 16 дней. Птицы, которых выращивают на мясо, набирают свой оптимальный вес в 300-320 граммов всего за 45 дней.

- В этом году рассчитываем получить около 80 тонн диетического мяса. Возможности для этого есть – сейчас у нас действует единая производственная линия: инкубаторий, цеха для доращивания, а также для содержания маточного поголовья, - сообщил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Остров» Сергей Ким.

В планах у фермера – наращивать поставки диетического мяса птицы не только в сахалинские магазины, но и кафе, рестораны, а кроме того – организовать и переработку перепелиного мяса. К примеру, получив новое оборудование, пробовать выводить на рынок «тушенку» из перепелов в стеклянных банках.

- Такой опыт в России уже есть. Мы привозили сюда образцы продукции, пробовали. Будем стремиться к тому, чтобы расширить свое производство, – отметил Сергей Ким.

Перепелиная ферма за 2017 год произвела более 6 миллионов тысяч яиц и более 50 тонн мяса, проинформировал начальник отдела департамента животноводства и инвестиционного развития министерства сельского хозяйства Сахалинской области Илья Юрьев.

- В этом году на развитие животноводства в Сахалинской области выделено 867 миллионов рублей. Поддержка отрасли выросла на 40 процентов, – сказал он. – Эти средства помогут компенсировать расходы хозяйств на приобретение сельхозмашин и оборудования, а также комбикормов. Особенно в такой поддержке нуждаются малые предприятия.