В доме инвалидов Южно-Сахалинска отпраздновали Рождество

В Рождество, Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов принял у себя гостей. В рамках благотворительной акции «Рождественские встречи» для постояльцев был организован большой концерт и стол с блюдами национальных кухонь.

Традиция проведения акции зародилась десять лет назад. Первоначально в ней участвовали несколько общественных организаций, среди которых была СРОО «Учебно-культурный центр «Туган тел» (родной язык). Потом их стало больше. К акции присоединились так же студенты СахГУ и неравнодушные южносахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в общественной организации «Татары Сахалина»

– Люди в доме-интернате всегда чувствуют себя одиноко, поэтому мы хотим сказать им: мы всегда рядом с вами, – рассказала одна из организаторов «Рождественских встреч» Закия Валитова, сопредседатель РНКАТ (национально-культурная автономия татар) Сахалина. – Было приятно видеть, как тепло принимали бабушки и дедушки и молодежь выступления творческих коллективов, как они от души радовались…

Поздравления с великим православным праздником звучали от Алексея Лазаря, руководителя белорусской диаспоры Сахалина, от Наринэ Погосян, преподавателя центра внешкольный воспитательный работы Сахалинской области, начальника штаба регионального отделения «Юнармия» Сахалина, Минязева Дмитрия и от Абила Алиева, Физули Тагиева - азербайджанской диаспоры островитян.

Ее члены пригласили в гости к постояльцам учреждения свой инструментальный ансамбль. Под его аккомпанемент руководитель Халиг Аллахвердиев спел азербайджанские песни, некоторые постояльцы не выдержали и вышли танцевать лезгинку. Зрители были очарованы русскими народными песнями, которые исполнила Лариса Качайкина, солистка военного духового оркестра из Южно-Сахалинска, кавалер почетного знака национальной премии «Общественное признание», лауреат всероссийских и дальневосточных конкурсов. В целом все номера вызвали живой отклик, потому что исполнялись от души. Послушать песни и насладиться танцами пришли около 100 человек. Многие из них передвигаются на колясках.

– Такие благотворительные акции для нас очень важны, потому что мы почти никуда не выезжаем, ничего подобного не видим. Нам интересно посмотреть, какая культура у народов, населяющих Сахалин, попробовать их национальные блюда, – поделилась впечатлениями одна из проживающих в доме-интернате Елена Умнова.

По словам другой постоялицы, Любовь Кривонос, здесь очень приветливый обслуживающий персонал, хороший директор. В помещениях тепло и чисто, питание хорошее. Благотворительные акции, под руководством Закии Валитовой, из татарской организации Сахалинской области совместно с другими общественными организациями проводит уже 10 лет. Мы сегодня их очень ждали. Ведь сегодня великий христианский праздник Рождество. И команда добрых людей пришли первые в этом новом году поздравить нас.

– Такие признания дорогого стоят, и мы будем устраивать такие вечера в этом году почаще, – пообещал Алексей Лазарь, руководитель белорусской диаспоры Сахалина.