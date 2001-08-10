С 23 января записать ребенка в первый класс южно-сахалинцы смогут

23 января в Южно-Сахалинске начнется приемная кампания по зачислению детей в первые классы. прием заявлений пройдет в два шага. Основной этап завершится 30 июня 2018 года. С 1 июля, при наличии оставшихся свободных мест, запишут тех, кто не проживает на закрепленных к школам территориях. Всего в Южно-Сахалинске сформируют 86 первых классов более чем для 2350 юных горожан.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, запись будет открыта 23 января в 9.00. Родители или законные представители могут подать заявление с домашнего компьютера или прийти в школу, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно.

При этом все заявления попадут в единую электронную очередь. Основным критерием ее формирования будет время регистрации документов на портале. После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. После подачи заявки необходимо в течение трёх дней предоставить в школу оригиналы документов. Списки зачисленных детей согласно регламенту будут опубликованы через 7 рабочих дней после подачи заявления.

Перечень необходимых для регистрации документов, инструкция по вводу данных, порядок приема в образовательное учреждение можно изучить на сайте департамента образования в разделе «Зачисление в школу».

Уточнить, за какой школой закреплен определенный адрес, горожане могут с помощью специального сервиса на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Также эти сведения размещены на официальных порталах общеобразовательных организаций, где родители или законные представители могут найти данные об образовательных программах, перечень необходимых документов для подачи заявления, сведения об учителях, график работы приемной комиссии, требования к школьной форме и многое другое.

В том случае, если будущему ученику к 1 сентября 2018 года еще не исполнится 6 с половиной лет или уже будет 8, родителям необходимо получить заключение о готовности ребенка к обучению. Сделать это можно в муниципальной комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования при департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска (улица Ленина, 172, кабинет 14, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00).

В департаменте образования по вопросам приема на обучение в общеобразовательные организации работает телефон «горячей линии» - (4242) 312-687 (доб. 3) (вторник, четверг, с 14.00 до 17.00).