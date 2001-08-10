В Южно-Сахалинске открылся исторический парк

В декабре 2017 года исторический парк Южно-Сахалинска заработал в полную силу после ремонта. Экспозиции можно посетить не только организованными группами, но и индивидуально, как с экскурсией, так и без нее. Более 12 тысяч человек уже пришли в исторический парк «Россия - моя история» со времени его открытия презентаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Все желающие могут изучить здесь четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия - Моя история. 1945–2016». Погрузиться в историческую реальность посетителям помогают сенсорные экраны и столы, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшетные компьютеры, установленные в мультимедийном выставочном зале площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

На новогодних каникулах исторический парк функционирует в свободном режиме. С 8 по 10 января закроется на профилактические работы. Далее режим работы будет постоянным: вторник - воскресенье с 11.00 до 18.00, выходной понедельник. В настоящее время вход и экскурсии бесплатные. Запись осуществляется по телефону 49-57-17.