В Южно-Сахалинске открылся исторический парк
В декабре 2017 года исторический парк Южно-Сахалинска заработал в полную силу после ремонта. Экспозиции можно посетить не только организованными группами, но и индивидуально, как с экскурсией, так и без нее. Более 12 тысяч человек уже пришли в исторический парк «Россия - моя история» со времени его открытия презентаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Все желающие могут изучить здесь четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия - Моя история. 1945–2016». Погрузиться в историческую реальность посетителям помогают сенсорные экраны и столы, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшетные компьютеры, установленные в мультимедийном выставочном зале площадью почти 7 тысяч квадратных метров.
На новогодних каникулах исторический парк функционирует в свободном режиме. С 8 по 10 января закроется на профилактические работы. Далее режим работы будет постоянным: вторник - воскресенье с 11.00 до 18.00, выходной понедельник. В настоящее время вход и экскурсии бесплатные. Запись осуществляется по телефону 49-57-17.
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