Во дворце спорта «Кристалл» провели экскурсию для глухонемых детей

Сегодня «Кристалл» впервые посетили подопечные социального учреждения с нарушениями слуха. Этот визит стал первым опытом проведения экскурсии на жестовом языке в стенах дворца спорта, как рассказали ТИА «Острова» во дворце спорта.

Знакомство с «Кристаллом» для гостей началось с посещения зала бокса, где проходила тренировка молодых спортсменов. Затем, останавливаясь в каждом спортивном зале, специалист дворца спорта «Кристалл» рассказала гостям об особенностях видов спорта, которые здесь культивируют. Устный рассказ сопровождал перевод на язык жестов сотрудника центра социального обслуживания населения Сахалинской области. Экскурсия носила познавательный характер, а также стала решением одной из основных задач центра – адаптация граждан с ограниченными возможностями здоровья в социальной среде.

Гости живо интересовались особенностями видов спорта и тренировок, задавали огромное количество вопросов о возможности занятиях спортом для глухонемых, и искренне восхищались оснащением спортивных залов. Большим подарком для экскурсантов стало общее фото с хоккеистами ПСК «Сахалин», которые с готовностью согласились сделать перерыв в тренировке для гостей.

– Мы здесь сегодня впервые, поэтому очень много эмоций! И хоккеистов увидели на льду, и даже сфотографировались с командой. Очень приятно, спасибо, – признавались гости в заключение экскурсии.