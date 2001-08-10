Собственников южно-сахалинских зданий призывают вовремя сбивать наледь с крыш
Собственники и арендаторы административных зданий, управляющие организации, обслуживающие жилые дома, несут ответственность, в том числе и уголовную, за трагические случаи, которые могут произойти на территории их объектов в связи со сходом обледеневших снежных масс с крыш.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, снежная наледь и сосульки должны быть ликвидированы незамедлительно по факту их образования. В противном случае к владельцам зданий и управляющим компаниям применят административные меры воздействия - штрафы. При объективных причинах, мешающих незамедлительно принять меры, опасные участки должны быть огорожены сигнальной лентой, необходимо установить предупредительные плакаты.
Согласно правилам благоустройства, действующим на территории города, все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: осуществлять расчистку, вывоз снега с прилегающих к зданиям территорий, тротуаров, удалять наледь и сосульки с кровель. Специалисты управления мониторинга городского хозяйства совместно с управлением общественной безопасности и контроля ведут регулярный мониторинг состояния кровель. В случае бездействия собственников зданий или УК незамедлительно составляются протоколы. Так, на сегодняшний день решением административной комиссии на 50 тысяч рублей каждое оштрафованы ООО «УК «ЖЭУ-6» и ООО «УК «ЖЭУ-14». На рассмотрении комиссии находится протокол ООО «Старый дом - ЖЭУ-5». Кроме того, выдано 21 предостережение на устранение выявленных нарушений, в том числе и собственникам административных зданий.
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