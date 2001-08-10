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16:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске состоится сельскохозяйственная ярмарка
Первая в 2018 году сельскохозяйственная ярмарка состоится 19 января на традиционной торговой площадке - за магазином «Техник» по улице Ленина 254 в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
Жители и гости областного центра могут приобрести продукцию по доступным ценам напрямую от производителя в широком ассортименте: рыбу, мясо, колбасы, хлебные и мучные изделия и многое другое.
Ярмарка работает по пятницам с 10.00 до 18.00 и субботам с 09.00 до 15.00.
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