В Южно-Сахалинске состоится сельскохозяйственная ярмарка

Первая в 2018 году сельскохозяйственная ярмарка состоится 19 января на традиционной торговой площадке - за магазином «Техник» по улице Ленина 254 в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Жители и гости областного центра могут приобрести продукцию по доступным ценам напрямую от производителя в широком ассортименте: рыбу, мясо, колбасы, хлебные и мучные изделия и многое другое.

Ярмарка работает по пятницам с 10.00 до 18.00 и субботам с 09.00 до 15.00.