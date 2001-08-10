Автоинспекторы рассказали жителям Углегорска о преимуществах портала госуслуг
Сотрудники углегорской госавтоинспекции провели акцию «Госуслуги-доступны всем», направленную на популяризацию услуг, оказываемых госавтоинспекцией в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Автоинспекторы рассказали жителям о регистрации автомототранспортных средств и прицепах к ним, услугах по замене водительского удостоверения, а также предоставлении сведений об административных правонарушениях. Единый портал доступен любому Интернет-пользователю и обеспечивает возможность в электронной форме заполнить и отправить заявление на получение услуги, а затем в личном кабинете отследить все этапы его рассмотрения, и самое главное – выбрать удобные дату и время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения. Все это позволяет значительно сократить время подачи документов на получение госуслуги и время нахождения в ОГИБДД.
В том числе участники акции были проинформированы о том, что пользователи единого портала государственных услуг могут оплатить государственную пошлину со скидкой 30% от суммы госпошлины. Всем участникам акции были вручены информационные листовки и памятки для водителей.
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