Порядок социальных выплат для сахалинских пенсионеров поменяется
Работающих пенсионеров, которые с января нынешнего года (и в дальнейшем) собираются завершить трудовую деятельность и уйти на заслуженный отдых, ждут некоторые изменения при получении пенсии.
Как сообщили ТИА «Острова» в Пенсионном фонде РФ, с 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. И лишь когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.
Перерасчет осуществляется территориальными органами ПФР по данным, которые представляют работодатели. Приходить с заявлением в клиентскую службу ПФР - не нужно.
Однако, в 2016 - 2017 годах, при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР, возобновление индексации страховой пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения, без компенсаций за эти три месяца.
С января 2018 года, в связи с изменением законодательства, после прекращения пенсионером трудовой деятельности, полный размер страховой пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Поясним на примере, как работает этот «механизм». Итак, пенсионер уволился с работы в январе. В феврале в территориальные органы ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В марте территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ получат отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В апреле будет принято решение о возобновлении индексации.
И в мае пенсионер получит уже полный размер страховой пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – февраль, март, апрель. То есть пенсионер начнет получать полный размер страховой пенсии спустя те же три месяца после увольнения, что и раньше, но эти три месяца будут ему компенсированы. С возникающими вопросами можно обращаться по телефону «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.
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