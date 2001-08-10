Порядок социальных выплат для сахалинских пенсионеров поменяется

Работающих пенсионеров, которые с января нынешнего года (и в дальнейшем) собираются завершить трудовую деятельность и уйти на заслуженный отдых, ждут некоторые изменения при получении пенсии.

Как сообщили ТИА «Острова» в Пенсионном фонде РФ, с 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. И лишь когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

Перерасчет осуществляется территориальными органами ПФР по данным, которые представляют работодатели. Приходить с заявлением в клиентскую службу ПФР - не нужно.

Однако, в 2016 - 2017 годах, при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР, возобновление индексации страховой пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения, без компенсаций за эти три месяца.

С января 2018 года, в связи с изменением законодательства, после прекращения пенсионером трудовой деятельности, полный размер страховой пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Поясним на примере, как работает этот «механизм». Итак, пенсионер уволился с работы в январе. В феврале в территориальные органы ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В марте территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ получат отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В апреле будет принято решение о возобновлении индексации.

И в мае пенсионер получит уже полный размер страховой пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – февраль, март, апрель. То есть пенсионер начнет получать полный размер страховой пенсии спустя те же три месяца после увольнения, что и раньше, но эти три месяца будут ему компенсированы. С возникающими вопросами можно обращаться по телефону «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.