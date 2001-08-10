В Южно-Сахалинске открыли еще одну перехватывающую парковку

Большая перехватывающая парковка теперь расположена на проспекте Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли в Южно-Сахалинске. Она может принять более 250 автомобилей. Заезд организован с ул. Дзержинского и ул. Рождественской. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Таким образом, в Южно-Сахалинске действуют 7 перехватывающих парковок, на которых горожане могут бесплатно оставить свои автомобили перед метелью и на время расчистки от снега городских улиц и дворов, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

Бесплатные парковки расположены:

- на пр. Мира между гостиницей «Пасифик Плаза Сахалин» и Домом торговли,

- рядом с собором Рождества Христова на ул. Горького;

- по пр. Победы, 14;

- перед СТК «Горный воздух»;

- на ул. Хабаровской в районе перекрестка с пр. Мира;

- на ул. Хабаровской в районе перекрестка с ул. Дзержинского;

- в районе дома №71Б по ул. Вокзальной.