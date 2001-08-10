Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2018
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Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
11:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В южно-сахалинском парке Гагарина пройдут крещенские купания

19 января в 10:00 состоится Крестный ход от Воскресенского собора до озера Верхнего в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА «Острова» в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, здесь, в главной купели, и пройдет традиционное окунание. В этом году она стала значительно больше, зона для купания обустроили ступеньками с покрытием.

Для безопасности горожан будет организовано дежурство спасателей, а также будут установлены теплые палатки, где участники крещенских купаний смогут переодеться и согреться.

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